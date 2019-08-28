Известный российский актер и художественный руководитель театра им. Ермоловой Олег Меньшиков вернулся к своим обязанностям. Ранее СМИ сообщали, что актеру потребовалась срочная медицинская помощь.

Известный российский актер и художественный руководитель театра им. Ермоловой Олег Меньшиков вернулся к своим обязанностям. Ранее СМИ сообщали, что актеру потребовалась срочная медицинская помощь.В руководстве театра уточнили, что актер действительно находился в больнице. Но поклонники могут успокоиться. Сейчас с артистом все в порядке, его здоровью ничего не угрожает."Олег Евгеньевич приступил к работе в театре. Все давно нормально", – рассказал представитель театра журналистам РИА Новости.Он добавил, что госпитализация была плановой. Сейчас актер находится в стабильном состоянии, а недавно даже поздравил поклонников с Днем российского кино в своем Instagram.Разумеется, преданные фанаты обрадовались возвращению своего кумира. Они отреагировали лайками и комментариями."Поздравляю Вас, лучший действительный статский советник! Штучный актер! А уж как я реву в "Сибирском цирюльнике", когда Она гонит лошадь, уезжая, а Он со шрамом провожает ее взглядом, всем существом (орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.)", – написала одна из поклонница артиста.Напомним, ранее появилась информация об Олега Меньшикова. Среди основных причин фигурировало употребление алкоголя. СМИ писали, что артисту стало плохо после двух рюмок водки. Поговаривали, что Меньшикова доставили в реанимацию, где он находился на грани жизни и смерти.