Немецкий пилот итальянской команды Феррари Себастья Феттель поделился ожиданиями от предстоящего этапа Формулы-1, который пройдет на бельгийской трассе в Спа.

Немецкий пилот итальянской команды "Феррари" Себастья Феттель поделился ожиданиями от предстоящего этапа Формулы-1, который пройдет на бельгийской трассе в Спа."Спа – легендарная трасса, одна из моих любимых. Она неповторима – из-за всех этих подъемов и спусков, и в основном ее окружают леса. Конечно, со временем она менялась, но менялись и машины, на которых мы ездим, – приводит слова Феттеля F1News.Ru. – Я помню, как впервые выступал здесь в Формуле-1, и по сравнению с теми временами некоторые повороты стало проще проходить. Однажды увидев Спа, бельгийскую трассу невозможно не полюбить"Напомним, гонка Формулы-1 в Спа состоится в воскресенье, 4 августа. В сезоне-2018 победителем гонки стал Феттель, вторым финишировал британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, а замкнул тройку лидеров голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булла".