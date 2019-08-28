Не секрет, что стройная и подтянутая фигура является чем-то вроде основного мерила красоты в современном мире. Хорошая спортивная форма становится уже не предметом роскоши, но и данью моде. В связи с этим многие звезды шоу-бизнеса стремятся показать себя во время процесса работы над своей внешностью. Например, именно этим и занялась актриса из сериала Универ. Новая общага Анна Хилькевич.

Не секрет, что стройная и подтянутая фигура является чем-то вроде основного мерила красоты в современном мире. Хорошая спортивная форма становится уже не предметом роскоши, но и данью моде. В связи с этим многие звезды шоу-бизнеса стремятся показать себя во время процесса работы над своей внешностью. Например, именно этим и занялась актриса из сериала "Универ. Новая общага" Анна Хилькевич.В свои 32 года девушка выглядит роскошно – всегда ухоженная и аккуратная. Поклонники восхищаются Анной и мечтают узнать, как ей это удается. Оказывается, не все можно сделать грамотной пластикой, нужно и хорошо попотеть в спортзале, что Хилькевич подтверждает своим примером.Как Пятый канал, сегодня актриса раскрыла некоторые секреты роскошной фигуры и выложила в социальную сеть Instagram видео с тренировки. На кадрах видно, что девушка не боится тягать штангу и с удовольствием занимается на различных тренажерах.Доброе утро! Держите мою прокачку для рук-базук и попы ореха", – гласит подпись под видео на официальной страничке Анны Хилькевич. Фанатам актрисы комплекс упражнений понравился – материал посмотрели почти 200 тысяч раз! Кроме того, поклонники не забыли оставить восторженные комментарии.Умничка, Анна, у Вас супер фигурка !"(Здесь и далее пунктуация и орфография авторов сохранены – Прим.ред.), "Классная попа", "Чётко", – эти и другие отзывы написали пользователи социальной сети.Анна Хилькевич – российская актриса кино и телевидения. Наиболее известна по ролям Маши Беловой в сериале-комедии "Универ. Новая общага", Вики Поляковой из "Барвихи" и Татьяны в фильме "Что творят мужчины".