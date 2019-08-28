Авторитетные коучи признали единогласно – ни одна программа тренингов не изменит жизнь человека так, как собака из приюта. Удивительно, но экспертов поддержали и российские знаменитости, среди которых оказался певец Сергей Лазарев – счастливый владелец сразу двух приютских собак.

Авторитетные коучи признали единогласно – ни одна программа тренингов не изменит жизнь человека так, как собака из приюта. Удивительно, но экспертов поддержали и российские знаменитости, среди которых оказался певец Сергей Лазарев – счастливый владелец сразу двух "приютских" собак.В Рунете запустили замечательный , цель которого – опровергнуть стереотипы о питомцах из приютов и показать, что собака может стать надежным партнером по жизни и даже личным тренером. "Дни.ру" не смогли пройти мимо этой инициативы и решили рассказать о ней своим читателям. Мы пообщались с нашим главным ньюсмеркером – Сергеем Лазаревым, который подробно рассказал о своем опыте содержания питомцев из приюта.Как вы пришли к решению взять собакуиз приюта?Дейзи появилась в моей жизни больше шести лет назад. Я принимал участие в съемкахсоциального ролика, призванного привлечь внимание к проблеме приютов для животных.Я приехал на студию, где было большое количество собак, и мне сказали: "Выберилюбую, с которой ты захочешь сняться и о которой хочешь рассказать".На руках у одной из девушек я увидел маленькую собачку, черную, с белымпятном на носу. Ее тогда звали "Инь Яна" (теперь Дейзи). Я спрашиваю: "Эта собака что, тоже вприюте!?" Оказалось, буквально месяц назад ее подбросили в полиэтиленовом мешке.Я был абсолютно шокирован.На съемке много носился с этой собакой, фотографировался, она меняблагополучно описала. Мне объяснили, что она меня просто пометила, потому чтосчитает своим хозяином. Ну, я поулыбался, посмеялся, два часа повозился и уехалсо съемки, пообещав помочь пристроить щенка. В течение десяти дней я пытался этосделать, но безуспешно. Кого-то не устраивало, что собака беспородная, кого-тоне устраивало приютское прошлое, кто-то просто хотел моего внимания и не хотелсобаку. В итоге я психанул и забрал собаку сам (смеется).Помните ваш первый день дома?Я помню, как вез ее домой: она свернулась калачиком на моих коленях и былаабсолютно милейшим щенком. Но очень скоро начал раскрываться ее озорнойхарактер. Она пролезала через все дырки в заборе, убегала, за первые два днясорвала в доме все шторы... У меня до сих пор сохранились фотографии этого хаоса и ужаса: когда тызаходишь в квартиру, включаешь свет и видишь бардак, который устроила собака. Вцентре комнаты все: и туалетная бумага, и обувь, и пеленки, и какие-то игрушки– все, что только можно.Какой у нее характер сейчас?Мне кажется, ей надо давать какое-то успокоительное (смеется). Это гиперактивнаясобака, при этом очень умная. Я научил ее командам "сидеть", "лежать", привил какие-тобазовые привычки. Она стала более воспитанной, хотя чаще всего ведетсебя как Маугли.Вы сказали, что многимважна именно порода животного. А вам?Сейчас у меня две вот такие особенные собаки, не похожие ни на кого. И я счастлив.Мне не нужны чемпионаты, выставки. Я это делаю для себя, чтобы моей семье былохорошо. Собаки делают тебя добрее, мудрее, ответственнее, взрослее. Хотя с нимивсегда хочется дурачиться как ребенок. Когда ты приходишь домой загруженныйпроблемами или просто очень уставший, видишь, как на тебя летят твои питомцы,как они перепрыгивают друг через друга лишь бы ты их погладил – конечно, этовызывает улыбку, смех. Ты тут же забывает о своих проблемах хотя бы навремя.Как вам удается находить время для ухода за животными вплотном гастрольном графике?Я, например, улетал в Штаты на месяц, и брал Дейзи с собой. Она перелеталачерез океан несколько раз, и вполне успешно.Когда Дейзи была совсем-совсем маленькая, я специально наполчаса приезжал домой среди дня, выгуливал собаку и уезжал обратно. Можносказать, проверял, насколько могу быть ответственен за другую жизнь. В какой-тостепени это была генеральная репетиция перед ребенком (смеется).Поменялся ли ритм вашей жизни споявлением питомцев?Режим, конечно, меняется. Ты уже думаешь о том, как правильно построитьграфик дня, чтобы успевать кормить собак. И ты не можешь ехать просто таккуда-то, не подумав о собаке. Если кошку еще кое-как оставить на два дня, нособаку – нет. Ей всегда нужно внимание.Я человек достаточнозанятой, у меня есть ребенок, и, тем не менее, я не побоялся взять собак изприюта, одна из которых была уже взрослой. Я счастлив, что у меня есть животные.Они доставляют массу удовольствия, радости и веселья всей нашей семье.Многие боятся сделатьтакой шаг и взять питомца из приюта…Не бойтесь ездить в приюты, гулять с собаками, знакомиться. Не факт, что вынайдете свою собаку сразу – скорее всего еще придется поискать. Но выпочувствуете ее на энергетическом уровне. Так было и со мной. Не бойтесь собакбез породы. Они гораздо преданнее, у них меньше проблем, они послушные, ихможно воспитать.В нашей большой семье собаки понимают, что хозяин – я. Возможно они помнят,что именно я взял их из приюта и помнят ту жизнь, в которой жили раньше. Ивсегда будут благодарны тому, кто вытащил их оттуда.