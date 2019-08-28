Карьера родственницы
телеведущей продолжает развиваться. Сестра Бузовой Анна получила крупный
рекламный контракт, о чем рассказала своим подписчикам в Instagram.
Карьера родственницы
телеведущей продолжает развиваться. Сестра Бузовой Анна получила крупный
рекламный контракт, о чем рассказала своим подписчикам в Instagram.
Анна Бузова стала лицом новой рекламной кампании известного шампуня. "Я так долго этого
ждала, так нервничала, так переживала, что вот, настал тот день,
и я не могу подобрать слов, пишу, улыбаюсь, внутри так
волнительно и тепло одновременно", – поделилась радостной новостью сестра
Бузовой в микроблоге.
Разделив положительные эмоции девушки,
пользователи Сети заметили, что она подражает Ольге Бузовой. Дело в том, что поющая
ведущая уже не первый месяц является лицом рекламной кампании шампуня другого
бренда. Фолловеры считают, что намеренно идет по стопам старшей родственницы,
сообщает .
Также поклонники заметили, что сестра Бузовой
еще и скопировала прическу
Ольги. Анна сделала "конский" хвост, завив волосы волнами.
Напомним,
что поссорилась с певицей зимой этого года сразу после дня
рождения телезвезды. Ольга вывезла Анна и своих подруг в честь праздника во
Францию и оплатила поездку, а вот обратно летела уже отдельно от своих близких
бизнес-классом, пока остальные находились в экономе.
Как писали "Дни.ру", Ольга и
Анна отписались друг от друга в социальных сетях и с тех пор совсем не
общаются. Свою ссору не комментируют.