Карьера родственницы телеведущей продолжает развиваться. Сестра Бузовой Анна получила крупный рекламный контракт, о чем рассказала своим подписчикам в Instagram.

Карьера родственницытелеведущей продолжает развиваться. Сестра Бузовой Анна получила крупныйрекламный контракт, о чем рассказала своим подписчикам в Instagram.Анна Бузова стала лицом новой рекламной кампании известного шампуня. "Я так долго этогождала, так нервничала, так переживала, что вот, настал тот день,и я не могу подобрать слов, пишу, улыбаюсь, внутри такволнительно и тепло одновременно", – поделилась радостной новостью сестраБузовой в микроблоге.Разделив положительные эмоции девушки,пользователи Сети заметили, что она подражает Ольге Бузовой. Дело в том, что поющаяведущая уже не первый месяц является лицом рекламной кампании шампуня другогобренда. Фолловеры считают, что намеренно идет по стопам старшей родственницы,сообщает .Также поклонники заметили, что сестра Бузовойеще и скопировала прическуОльги. Анна сделала "конский" хвост, завив волосы волнами.Напомним,что поссорилась с певицей зимой этого года сразу после днярождения телезвезды. Ольга вывезла Анна и своих подруг в честь праздника воФранцию и оплатила поездку, а вот обратно летела уже отдельно от своих близкихбизнес-классом, пока остальные находились в экономе.Как писали "Дни.ру", Ольга иАнна отписались друг от друга в социальных сетях и с тех пор совсем необщаются. Свою ссору не комментируют.