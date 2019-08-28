Сильные дожди затопили аэропорт Владивостока и задержали вылет сразу нескольких рейсов. С опозданием отправляются самолеты в Москву, Пекин, Южно-Сахалинск. В воде находятся подъездные пути, ведущие к терминалу.

Сильные дожди затопили аэропорт Владивостока и задержали вылет сразу нескольких рейсов. С опозданием отправляются самолеты в Москву, Пекин, Южно-Сахалинск. В воде находятся подъездные пути, ведущие к терминалу.От дороги до здания аэропорта пассажирам приходится идти пешком. Со стоянки аэропорта пришлось эвакуировать большую часть автомобилей.Из-за сильных дождей в Приморье произошли десятки подтоплений и перебои в энергоснабжении.Последствия стихии ликвидируют около 800 человек. Задействовано более 200 единиц техники. Оперативные службы работают сразу в нескольких районах.Приморский водоканал начал сброс воды из четырех водохранилищ во Владивостоке и Артеме. Организовано дежурство спасателей, которые при необходимости окажут помощь местным жителям. Из-за ливней в Приморье объявлено штормовое предупреждение, сообщает телеканал "Россия 24".