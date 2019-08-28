Татьяна Брухунова отреагировала на слова пользователей Сети о использовании фотошопа при обнародовании своих снимков. Молодая помощница Евгения Петросяна объяснила, почему делает это.

Татьяна Брухунова отреагировала на слова пользователей Сети о использовании фотошопа при обнародовании своих снимков. Молодая помощница Евгения Петросяна объяснила, почему делает это.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Татьяна Брухунова регулярно выкладывает фотографии, на которых демонстрирует различные кулинарные изыски и себя в необычных нарядах. Нередко ее подвергают критике за использование фотошопа. В свежем посте Татьяна не стала отпираться, признавшись, что действительно обрабатывает снимки. "Но я никогда не делаю себя стройнее, не замазываю шрам на ноге, не маскирую прыщи. Зачем? Завтра вы встретите меня на улице и обомрете от разницы", – написала Брухунова.Она призналась, что воспринимает себя такой. какая она есть, со всеми достоинствами и несовершенствами. Однако еще не так давно дела обстояли не так хорошо. "12 лет я боролась с жуткой формой акне", – призналась молодая помощница юмориста . Она призналась, что борьба с недугом продолжалась "долго" и далась ей "тяжело и дорого". И все же Татьяна победила: сильно изменилась, и ни о каких высыпаниях на коже и речи не идет."Сегодня я могу позволить себе не доставать пудреницу месяцами. Много лет ушло у меня на принятие себя, своего лица, сутулости, которая со мной с юности (это случилось из-за компрессии позвонков грудного отдела), плохого зрения (привет, наследственность!) и очков. Но с годами все это я не только приняла, но и полюбила. И сегодня НИКТО не сможет внушить мне обратное!" – заявила Брухунова.Она призналась, что сейчас у нее нет комплексов. "Я давно приняла в себе то, что не могу изменить, а над тем, что меня не устраивает, но можно изменить – я работаю. Это долгой и кропотливый путь", – призналась женщина. При этом она убеждена, что соревноваться в достижении идеала нужно только с собой. "Любовь к себе растворяет все комплексы. И запомните, пока вы занимаетесь самобичеванием – жизнь проходит! Другого сегодня уже никогда не случится!" – завершила свой пост .