Злоумышленники забрали у пожилой женщины золотые сережки, а также вещи, принадлежащие ее сыну, после чего скрылись...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве и оперативники ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы задержали 32-летних ранее судимых мужчину и женщину по подозрению в разбойном нападении на пенсионерку», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В отдел полиции поступило сообщение о разбойном нападении в квартире дома на улице 6-я Лазенки.Установлено, что потерпевшая – 84-летняя пенсионерка, отдыхала дома, когда вдруг в квартиру неожиданно вошли неизвестные мужчина и женщина. Они стали угрожать хозяйке, требуя от нее денежные средства. Пенсионерка сказала, что у нее ничего нет, тогда мужчина нанес ей телесные повреждения в область головы и груди. Злоумышленники забрали у нее золотые сережки, а также вещи, принадлежащие ее сыну, после чего скрылись. Крики о помощи услышала 77-летняя соседка, которая и позвонила в полицию. Потерпевшая была госпитализирована для оказания необходимой медицинской помощи.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение и задержали подозреваемых.Следователем ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Также в ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий было установлено, что мужчина причастен к совершению кражи и попытке угона автомобиля, припаркованного на Чоботовской улице. Установлено, что подозреваемый, воспользовавшись тем, что дверь в автомобиль не заперта, проник в салон и попытался завести автомобиль при помощи соединения проводов под капотом. Однако завести машину не удалось, и злоумышленник похитил из автомобиля набор инструментов и скрылся с места происшествия.Отделением дознания ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража» и статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93