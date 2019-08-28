Злоумышленник, работавший в компании менеджером по продажам, пользуясь служебным положением, тайно похищал мобильные телефоны...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы задержали 27-летнего жителя столицы по подозрению в краже мобильных телефонов из салона сотовой связи.В территориальный отдел полиции поступило сообщение о краже из салона сотовой связи, расположенного в Багратионовском проезде.Представитель компании пояснила, что в результате проведенной инвентаризации была обнаружена пропажа нескольких дорогостоящих мобильных телефонов. Материальный ущерб составил свыше 500 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД задержали подозреваемого.Установлено, что злоумышленник, работавший в указанной компании менеджером по продажам, пользуясь служебным положением, тайно похищал мобильные телефоны. Похищенное он продавал, а денежными средствами распоряжался по своему усмотрению.По данному факту отделением дознания ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93