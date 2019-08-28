Злоумышленник, работавший в компании менеджером по продажам, пользуясь служебным положением, тайно похищал мобильные телефоны...
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы задержали 27-летнего жителя столицы по подозрению в краже мобильных телефонов из салона сотовой связи.
В территориальный отдел полиции поступило сообщение о краже из салона сотовой связи, расположенного в Багратионовском проезде.
Представитель компании пояснила, что в результате проведенной инвентаризации была обнаружена пропажа нескольких дорогостоящих мобильных телефонов. Материальный ущерб составил свыше 500 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД задержали подозреваемого.
Установлено, что злоумышленник, работавший в указанной компании менеджером по продажам, пользуясь служебным положением, тайно похищал мобильные телефоны. Похищенное он продавал, а денежными средствами распоряжался по своему усмотрению.
По данному факту отделением дознания ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по ЗАО
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