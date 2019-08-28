Пассажир такси на время отошел, а когда вернулся, неожиданно достал предмет, похожий на нож, и нанес водителю удар в область груди...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы задержали 19-летнего неработающего приезжего по подозрению в разбойном нападении.В отдел полиции поступило заявление от 40-летнего мужчины, работающего водителем такси. Потерпевший сообщил, что во время рабочей смены на Инициативной улице к нему подошел неизвестный мужчина и попросил подвезти. Однако он сказал, что не имеет наличных денежных средств, но может их снять в банкомате. Водитель такси согласился и остановился у банкомата в районе Славянского бульвара. Мужчина отошел, а когда вернулся, неожиданно достал предмет, похожий на нож, и нанес водителю удар в область груди. Таксисту удалось покинуть автомобиль и отбежать в сторону. После чего нападавший сел за руль и уехал в неизвестном направлении. Потерпевший был госпитализирован в больницу для оказания медицинской помощи.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД установили местонахождение и задержали подозреваемого.Как установлено, злоумышленник бросил автомобиль после совершенного ДТП на Славянском бульваре.Следствием ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93