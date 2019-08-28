Президент Белоруссии Александр Лукашенко не поедет в Польшу на годовщину начала Второй мировой войны. Батька отказался от визита в соседнюю страну из-за страха перед российским руководством, предположили эксперты. По их мнению, шашни с Западом Кремль белорусскому лидеру не простит.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не поедет в Польшу на годовщину начала Второй мировой войны. Батька отказался от визита в соседнюю страну из-за страха перед российским руководством, предположили эксперты. По их мнению, шашни с Западом Кремль белорусскому лидеру не простит.
В первый день осени в Варшаве пройдут мероприятия по случаю
80-летия начала Второй мировой войны. Лукашенко получил приглашение посетить
польскую столицу, но решил отказаться. Вместо него Белоруссию будет
представлять посол Владимир Чушев.
Батька проигнорировал приглашение в Польшу, потому что
боится реакции российского руководства, заявил глава партии Белорусский
народный фронт (БНФ) Григорий Костусев. "Без их дозволения он не может
принять самостоятельное решение и поучаствовать в этом мероприятии в
Варшаве", – цитирует политика издание UDF.BY в статье "Путин запретил
Лукашенко летать на Запад".
Костусев не исключил, что визит Лукашенко в Европу мог бы
сблизить Минск и Брюссель, но Москва видит в этом угрозу. "Путин,
возможно, запретил Лукашенко летать на Запад – и тот боится его разгневать",
– пояснил он.
Рисковать и раздражать Владимира Путина
не хочет, уверен Костусев. К тому же через год в Белоруссии будут очередные
президентские выборы, и Батьке стремится заручиться поддержкой Кремля, полагает
глава БНФ.
Лукашенко не желает нервировать Россию визитами на Запад, но
в то же время готов радушно принимать гостей в Минске. На четверг, 29 августа,
запланирована встреча белорусского лидера с помощником президента США по
национальной безопасности Джоном Болтоном.
Столь важный гость из Соединенных Штатов посетит Белоруссию
впервые за почти 20 лет. крайне заинтересован в восстановлении
отношений с Вашингтоном, процесс уже идет, сказал в беседе с порталом
"Белорусский партизан" директор Центра европейской трансформации
Андрей Егоров.