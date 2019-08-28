Президент Белоруссии Александр Лукашенко не поедет в Польшу на годовщину начала Второй мировой войны. Батька отказался от визита в соседнюю страну из-за страха перед российским руководством, предположили эксперты. По их мнению, шашни с Западом Кремль белорусскому лидеру не простит.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не поедет в Польшу на годовщину начала Второй мировой войны. Батька отказался от визита в соседнюю страну из-за страха перед российским руководством, предположили эксперты. По их мнению, шашни с Западом Кремль белорусскому лидеру не простит.В первый день осени в Варшаве пройдут мероприятия по случаю80-летия начала Второй мировой войны. Лукашенко получил приглашение посетитьпольскую столицу, но решил отказаться. Вместо него Белоруссию будетпредставлять посол Владимир Чушев.Батька проигнорировал приглашение в Польшу, потому чтобоится реакции российского руководства, заявил глава партии Белорусскийнародный фронт (БНФ) Григорий Костусев. "Без их дозволения он не можетпринять самостоятельное решение и поучаствовать в этом мероприятии вВаршаве", – цитирует политика издание UDF.BY в статье "Путин запретилЛукашенко летать на Запад".Костусев не исключил, что визит Лукашенко в Европу мог бысблизить Минск и Брюссель, но Москва видит в этом угрозу. "Путин,возможно, запретил Лукашенко летать на Запад – и тот боится его разгневать",– пояснил он.Рисковать и раздражать Владимира Путинане хочет, уверен Костусев. К тому же через год в Белоруссии будут очередныепрезидентские выборы, и Батьке стремится заручиться поддержкой Кремля, полагаетглава БНФ.Лукашенко не желает нервировать Россию визитами на Запад, нов то же время готов радушно принимать гостей в Минске. На четверг, 29 августа,запланирована встреча белорусского лидера с помощником президента США понациональной безопасности Джоном Болтоном.Столь важный гость из Соединенных Штатов посетит Белоруссиювпервые за почти 20 лет. крайне заинтересован в восстановленииотношений с Вашингтоном, процесс уже идет, сказал в беседе с порталом"Белорусский партизан" директор Центра европейской трансформацииАндрей Егоров.