Положение президента Украины Владимира Зеленского резко осложнилось. Глава государства не поладил с радикалами. Ситуация в Киеве накалилась до предела. Эксперты призывают лидера Незалежной действовать незамедлительно.

Положение президента Украины Владимира Зеленского резко осложнилось. Глава государства не поладил с радикалами. Ситуация в Киеве накалилась до предела. Эксперты призывают лидера Незалежной действовать незамедлительно.В украинской столице заговорили о свержении Зеленского. О ситуации вокруг лидера Незалежной рассказал в эфире телеканала "Прямой" политтехнолог Денис Богуш.По мнению эксперта, к свержению Зеленского приведут его уступки России по вопросу Донбасса. Аналитик напомнил, что новый президент обещал прекратить войну в регионе, но он и его команда прекрасно понимают, что их возможностиограничены.Националисты вряд ли позволят Зеленскому уступить Москве по вопросуДонбасса, уверен Богуш. "В другом случае общество просто будет их (Зеленского и команду.- Прим. ред.), скажем так, снимать сдолжности, мягко говоря", – добавил эксперт.Из-за отсутствия результатов украинцы постепенноразочаровываются в новом президенте, уверен Богуш. Иллюзии относительнограждане будут испытывать максимум до начала следующего года, покане получат несколько новых платежек за жилищно-коммунальные услуги, полагаетаналитик."Зеленскому нужно что-то делать. У него еще большаяпроблема – это 11 миллиардов долларов, которые должна отдать Украина, внешнихдолгов", – добавил политолог.Эксперты не исключают, что Зеленский может потерятьпрезидентское кресло из-за разногласий с националистами. Отношения с радикаламиу нового лидера Незалежной не заладились сразу, но резко обострились после егорешения отменить традиционный военный парад по случаю Дня независимости. Вответ недовольные ветераны так называемой антитеррористической операции вДонбассе провели шествие по центру Киева.Националисты взяли власть над улицей, констатировалполитолог Михаил Погребинский. По его мнению, боится кучки радикалов.В противном случае, полагает аналитик, президент не делал бы антироссийскихзаявлений, да и его команда состояла бы из других людей.