Положение президента Украины Владимира Зеленского резко осложнилось. Глава государства не поладил с радикалами. Ситуация в Киеве накалилась до предела. Эксперты призывают лидера Незалежной действовать незамедлительно.
Положение президента Украины Владимира Зеленского резко осложнилось. Глава государства не поладил с радикалами. Ситуация в Киеве накалилась до предела. Эксперты призывают лидера Незалежной действовать незамедлительно.
В украинской столице заговорили о свержении Зеленского. О ситуации вокруг лидера Незалежной рассказал в эфире телеканала "Прямой" политтехнолог Денис Богуш.
По мнению эксперта, к свержению Зеленского приведут его уступки России по вопросу Донбасса. Аналитик напомнил, что новый президент обещал прекратить войну в регионе, но он и его команда прекрасно понимают, что их возможности
ограничены.
Националисты вряд ли позволят Зеленскому уступить Москве по вопросу
Донбасса, уверен Богуш. "В другом случае общество просто будет их (Зеленского и команду.
- Прим. ред.), скажем так, снимать с
должности, мягко говоря", – добавил эксперт.
Из-за отсутствия результатов украинцы постепенно
разочаровываются в новом президенте, уверен Богуш. Иллюзии относительно
граждане будут испытывать максимум до начала следующего года, пока
не получат несколько новых платежек за жилищно-коммунальные услуги, полагает
аналитик.
"Зеленскому нужно что-то делать. У него еще большая
проблема – это 11 миллиардов долларов, которые должна отдать Украина, внешних
долгов", – добавил политолог.
Эксперты не исключают, что Зеленский может потерять
президентское кресло из-за разногласий с националистами. Отношения с радикалами
у нового лидера Незалежной не заладились сразу, но резко обострились после его
решения отменить традиционный военный парад по случаю Дня независимости. В
ответ недовольные ветераны так называемой антитеррористической операции в
Донбассе провели шествие по центру Киева.
Националисты взяли власть над улицей, констатировал
политолог Михаил Погребинский. По его мнению, боится кучки радикалов.
В противном случае, полагает аналитик, президент не делал бы антироссийских
заявлений, да и его команда состояла бы из других людей.