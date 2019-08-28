18-летняя Соня Киперман показала бойфренда. Дочь Брежневой опубликовала в Instagram серию романтичных совместных снимков с музыкантом Мэттом Кэнноном.

18-летняя Соня Киперман показала бойфренда. Дочь Брежневой опубликовалав Instagram серию романтичных совместных снимков с музыкантом Мэттом Кэнноном.Дочьэкс-солистки "ВИА Гры" Веры Брежневой поделилась фотографиями споклонниками и поздравила своего возлюбленного. На одном из кадров парочканежно целуется на фоне заката, стоя на берегу океана."С днемрождения, мой любимый человек на этой планете. Впереди еще много ночныхприключений и бесконечного смеха. Я люблю тебя", —приводит подпись к посту Сони Киперман . Фолловеры умилилисьчувствам дочери Брежневой и ее молодого человека, присоединившиськ поздравлениям именинника."Идеальны!", "Такие милые!", "Счастья вам", "Прекрасныесоздания!" —написали фолловеры. Однако среди подписчиков дочери знаменитости нашлись и хейтеры,которые решили поучить девушку уму-разуму. "ЕслиВера увидит это, будет тебе "мой фаворит персон"… Еще и целуется…" —возмутился один из комментаторов снимкамСоня Киперман – старшаяот гражданского супруга Виталия Войченко. Девушкамного лет проживает в США, там она получает образование в престижномуниверситете в Калифорнии. Известно, что наследница певицы живет с музыкантом МэттомКэнноном, который занимается электронной музыкой.