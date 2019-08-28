Освобожденный из-под стражи руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал о своих впечатлениях во время заключения, но комментировать политическую ситуацию в стране отказался.

Освобожденный из-под стражи руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал о своих впечатлениях во время заключения, но комментировать политическую ситуацию в стране отказался."В тюрьме неуютно... там просто плохо. Во многих камерах были телевизоры, и я смотрел за новостями, но я не готов давать политические оценки, потому что новости и телевидение — это одно... я предпочитаю сделать выводы самостоятельно", — заявил Вышинский, передает РИА Новости.Журналист был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года по обвинению в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Суд восемь раз продлевал ему срок ареста. Всего Вышинский находился под стражей более 400 дней. Однако сегодня во время рассмотрения апелляционной жалобы согласился изменить меру пресечения и выпустил его из-под ареста под личное обязательство.Вышинский обязан будет по первому требованию явиться в суд, уведомлять суд о смене работы или места проживания, а также не общаться со свидетелями по делу. Следующее заседание суда по рассмотрению дела против Вышинского запланировано на 16 сентября.