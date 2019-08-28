В Псковской области на российско-латвийской границе таможенник стащил 10 килограммов швейцарского сыра, принадлежащего коммерческой организации. Должностное преступление попало на видео.

В Псковской области на российско-латвийской границе таможенник стащил 10 килограммов швейцарского сыра.Инцидент произошел на посту многостороннего автомобильного пункта пропуска "Убылинка": пользуясь своим служебным положением, таможенник похитил часть товара, перевозимого через границу — сунул сырную голову себе под одежду и скрылся в кабинете.Следственный комитет возбудил дело против сотрудника таможенного поста, и опубликовал видео должностного преступления.