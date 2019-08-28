Русские не сдаются! Несмотря на очевидный провал в битве против Серены Уильямс, российская теннисистка Мария Шарапова не готова так просто опустить руки и завершить спортивную карьеру.

Русские не сдаются! Несмотря на очевидный провал в "битве" против Серены Уильямс, российская теннисистка Мария Шарапова не готова так просто опустить руки и завершить спортивную карьеру."Можете списать меня со счетов, особенно после такого проигрыша в первом круге US Open, но, если ты сама себя не списываешь, все будет хорошо", – поделилась с журналистами на пресс-конференции после соревнований спортсменка.Мария Шарапова уточнила, что за четыре месяца до чемпионата она перенесла серьезную операцию на плече. Именно поэтому участие в вечернем матче стало для нее серьезным испытанием. Но тем не менее, не смотря на критику злопыхателей, российская теннисистка сохраняет присутствие духа.Напомним, что недавно Шарапова в чемпионате Соединенных штатов US Open. В первом же круге, после двух сетов, она проиграла своей давней сопернице Уильямс со счетом 1:6, 1:6 в пользу американки.Как издание Life.ru, это поражение стало для нашей соотечественницы 19 по счету в состязаниях против Серены. В последний раз девушка одерживала победу в американском соревновании в 2006 году.Соперничество двух принципиальных спортсменок началось в 2004 году, после победы российской теннисистке на турнире в Уимблдоне. Сама Шарапова в автобиографии пишет, что именно после этого соревнования Уильямс перестала ей проигрывать.