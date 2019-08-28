В ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов Краснодар проиграл греческому Олимпиакосу (1:2) и по сумме двух игр (1:6) вылетел в Лигу Европы. Наставник быков Сергей Матвеев поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

В ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов "Краснодар" проиграл греческому "Олимпиакосу" (1:2) и по сумме двух игр (1:6) вылетел в Лигу Европы. Наставник "быков" Сергей Матвеев поделился впечатлениями от игры своих подопечных."Игра началась очень хорошо для нас. Мы имели два момента, планировали начать бодро, в планах было забить, но не было – пропустить, – приводит слова Матвеева "Спорт-Экспресс". – Очень быстрый ответный мяч, он нас остановил, и игра перетекла в такой момент, когда совсем все стало ясно. Если до матча мы верили, пытались, то после этого гола. Прошли "Порту", но уступили "Олимпиакосу". Могли выступить лучше в Лиге чемпионов".Напомним, "Краснодар" вылетел из Лиги чемпионов и теперь сыграет в групповом этапе Лиги Европы. Своих соперников по группе "быки" узнают в пятницу, 30 августа. Жеребьевка состоится в Монако и начнется в 14:00 по московскому времени.