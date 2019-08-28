Ограничения на въезд транспорта на территорию аэропорта Владивостока сняты. Еще недавно туда было не проехать - дороги затопило. Залило и стоянку. Несколько рейсов были задержаны из-за непогоды. Прогнозы синоптиков не радуют.

Ограничения на въезд транспорта на территорию аэропорта Владивостока сняты. Еще недавно туда было не проехать — дороги затопило. Залило и стоянку. Несколько рейсов были задержаны из-за непогоды. Прогнозы синоптиков не радуют.Мощные дожди, которые обрушились на Владивосток, с небольшими перерывами продолжался уже сутки. Сейчас большинство дорог Владивостока, дворов, проездов и переулков завалено мусором, гравием и кусками асфальта.28 августа осадки во Владивостоке не столь интенсивны, но за минувшие сутки их выпало столько, что до сих пор с окрестных сопок стекают бурные потоки воды, настоящие реки. В разных районах города, продолжаются обвалы грунта, что всерьез затрудняют движение.Комунальщики пытаются ликвидировать последствия сильных ливней, но с каждым новым, даже кратковременным зарядом дождя, грязевые потоки вновь выливаются на проезжую часть и затапливают и заносят тротуары."В данный момент убираем сход грунта, все это уже длится три дня, как дожди идут. Мониторим, сразу вызываем технику, погружаем, вывозим", — заверяет мастер содержания городских территорий Александр Жованик.Местный водоканал объявил о начале сброса воды с двух хранилищ. Возможны подтопления частного сектора в пригороде.В международном аэропорту Владивостока вода затопила парковку и подъездные пути.Теперь к терминалу пассажиры добираются пешком. Часть авиарейсов задерживается: с некоторым опозданием отправляются рейсы в Москву, Пекин, Южно-Сахалинск и другие города. С паркинга эвакуировали большую часть автомобилей. За минувшие сутки во Владивостоке выпало больше 100 миллиметров осадков. Это уже две трети месячной нормы. Хотя, если посчитать все дожди, которые прошли в августе, месячная норма была уже давно превышена уже в три раза."Сегодня активные фронтальные разделы продолжат оказывать влияние на погоду в Приморье. Опять же ожидаются интенсивные дожди. Они сегодня пройдут преимущественно по западным районам Приморья. И на юге края не исключены сильные осадки", — комментирует погодную ситуацию пресс-секретарь Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Виктор Чулков.На два дня во Владивостоке объявлено штормовое предупреждение. Однако осадки разной интенсивности будут еще идти до конца последней августовской недели.