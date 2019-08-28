Поставка истребителей Су-35, Су-57 и систем радиоэлектронной борьбы – это основные темы на переговорах между главой российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрием Шугаевым и начальником управления оборонной промышленности при президенте Турции Исмаилом Демиром.

Поставка истребителей Су-35, Су-57 и систем радиоэлектронной борьбы – это основные темы на переговорах между главой российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрием Шугаевым и начальником управления оборонной промышленности при президенте Турции Исмаилом Демиром.Директор ФСВТС пояснил, что Штаты приостановили участие Турции в программе самолета пятого поколения F-35, поэтому Анкара заинтересовалась российской боевой авиацией, пишет агентство ТАСС. О контрактах говорить пока рано, добавил Шугаев. Сначала, как правило, надо провести определенные консультации.Что касается поставок в Турцию второй партии зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф", то первый самолет прилетел на авиабазу Мюртед уже 27 августа. Для перевозки элементов ЗРК на этот раз будут использовать только авиацию Минобороны, так как транспортники МЧС нужны для тушения лесных пожаров в России.Шугаев уточнил, что подготовка турецких специалистов, которые будут работать с С-400, все еще идет. Завершить обучение собираются в 2020 году.Сейчас Турция строит собственный боевой самолет пятого поколения TF-X. Опытный образец разработчики обещают показать через 4 года, а первый полет запланирован на 2026 год. Глава ФСВТС не исключил, что Россия поможет в создании этой машины.В общем, заявил Шугаев, российская авиация пользуется большим спросом в мире. Самолеты и вертолеты приносят отечественной оборонной промышленности до 50% от всех доходов. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству рассчитывает, что наибольший интерес у иностранных покупателей вызовут истребители Су-35 и Су-57Э, то есть экспортный вариант, транспортники Ил-76МД-90А и Ил-112ВЭ и вертолет Ми-38Т.