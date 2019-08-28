Новосибирские ученые получили грант в два миллиона евро по программе CREMLINplus на производство электронно-позитронного коллайдера Супер С-Тау фабрика. Об этом сообщает ГТРК Новосибирск со ссылкой на пресс-службу Института ядерной физики СО РАН.

Новосибирские ученые получили грант в два миллиона евро по программе CREMLINplus на производство электрон-позитронного коллайдера "Супер С-Тау фабрика". Об этом сообщает ГТРК "Новосибирск" со ссылкой на пресс-службу Института ядерной физики СО РАН. Финансирование проекта начнется уже в 2020 году и продолжится на протяжении четырех лет.Цель программы CREMLINplus — укрепление научного сотрудничества между Россией и Европейскоим союзом. В работе над проектом также будут участвовать эксперты из Франции, Италии, Германии и Европейской организации по ядерным исследованиям ЦЕРН."За три года реализации первого гранта с нашими коллегами из ЦЕРН мы определились с общими принципами по созданию нового электрон-позитронного коллайдера и коллайдера FCC-ee (ЦЕРН), в его создании примут участие физики СО РАН. В итоге получится взаимовыгодное сотрудничество", — рассказал доктор физико-математических наук, заместитель директора Института ядерной физики СО РАН по научной работе Юрий Тихонов.Проект коллайдера "Супер С-тау фабрика" будет заниматься изучением частиц, содержащих c-кварки (или "очарованные", от английского charm), также тау-лептоны. Также эксперты займутся поиском новых физических эффектов, не описываемыемых современной теорией строения и взаимодействий элементарных частиц. На весь проект планируется потратить порядка 40 миллиардов рублей. Работы будет вестись на протяжении 6 лет с начала финансирования.