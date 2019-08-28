Фигурант сообщил в полицию о хищении денег, которого на самом деле не было.

Следователями Отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего жителя Нижегородской области. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления).Несколько месяцев назад фигурант обратился в отдел полиции, сообщив о совершении грабежа, в результате которого у него были похищены деньги в сумме 112 000 рублей.В ходе общения с правоохранителями заявитель давал неточные данные, сбивался, чем вызвал подозрения у полицейских в правдивости сведений. Уже во время повторного допроса мужчина признался, что грабежа на самом деле не было. Свои действия фигурант мотивировал желанием посмотреть на работу полицейских Гороховецкого района.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.