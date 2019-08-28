Фигурант сообщил в полицию о хищении денег, которого на самом деле не было.
Следователями Отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего жителя Нижегородской области. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления).
Несколько месяцев назад фигурант обратился в отдел полиции, сообщив о совершении грабежа, в результате которого у него были похищены деньги в сумме 112 000 рублей.
В ходе общения с правоохранителями заявитель давал неточные данные, сбивался, чем вызвал подозрения у полицейских в правдивости сведений. Уже во время повторного допроса мужчина признался, что грабежа на самом деле не было. Свои действия фигурант мотивировал желанием посмотреть на работу полицейских Гороховецкого района.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.