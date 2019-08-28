На Открытом чемпионате США по теннису, четвертом в сезоне состязании Большого шлема, прошли матчи стартового круга. Россиянка Анна Калинская, которая пробилась в основную сетку через квалификацию, выиграла у американки Слоун Стивенс.

На Открытом чемпионате США по теннису, четвертом в сезоне состязании "Большого шлема", прошли матчи стартового круга. Россиянка Анна Калинская, которая пробилась в основную сетку через квалификацию, выиграла у американки Слоун Стивенс.Стивенс, десятая ракетка мира, была "посеяна" на домашнем "Шлеме" под номером №11 и числилась фаворитом. Но Калинская, которая взяла очень хороший разбег в трех матчах квалификации, была уверенна в себе и победила – 6:3, 6:4.Свой первый матч на US Open-2019 проиграла экс-чемпионка США Светлана Кузнецова. Она уступила американке Кристи Ан – 5:7, 2:6. Еще одна серия микро-матча Россия – США завершилась в пользу хозяев: Кри Гауфф выиграла у Анастасии Потаповой — 3:6, 6:2, 6:4.