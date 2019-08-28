Мужчину признали нуждающимся в принудительном лечении у врача-психиатра

Мужчину признали нуждающимся в принудительном лечении у врача-психиатраЖителя Александрова обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетних.В июле 2012 года местная жительница обратилась в полицию с заявлением о розыске «подозрительного молодого человека», который пристает к детям и совершил противоправные действия в отношении ее маленького сына.На протяжении длительного времени следователи разыскивали мужчину. В марте 2019 года его нашли, оказалось, он страдает психическим заболеванием.Выяснилось, что в июле 2012 года мужчина дважды приходил во двор жилого дома. В одном случае, заметив маленьких детей, он пошел за ними в подъезд, в другом – спрятался в кустах. В обоих случаях он совершил действия, характерные для эксгибиционистов.Мужчину признали нуждающимся в принудительном лечении у врача-психиатра. Уголовное дело передано прокурору.