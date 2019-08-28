Актер идет на поправку. 54-летний Александр Числов начал нормально питаться после десяти дней голодовки.

Актер идет на поправку. 54-летний Александр Числов началнормально питаться после десяти дней голодовки.На днях на телеканале "Россия 1" вышел очередной выпускпрограммы "Прямой эфир". Актер Денис Сердюков, который, к слову, известен тем,что был любовником Ирины Цывиной, поведал, что его друг и коллега АлександрЧислов нуждается в помощи.У Числова проявляются признаки психического расстройства. Александрдесять дней ничего не ел, похудел и потерял возможность ходить. 54-летний актеробъявил голодовку, так как думал, что его отравят.После бурного обсуждения у Малахова стало ясно, что Числовупомогут. Заботу о больном актере взяла на себя его племянница Светлана.Согласился ухаживать за Александром и Денис.Сейчас АлександрЧислов идет на поправку. Он лежит в больнице, за ним пристально наблюдаютмедики."Врач сказал, что еще пять дней и могло бы случитьсянепоправимое. Слава богу, мы успели. Тем не менее, он очень плох – у негопневмония, поражение легких, и с головой не все хорошо – он заговаривается и невсегда понимает, что происходит", – сказал журналистам .В больнице Числова навещает племянница и Сердюков. Последнийпроведывал актера три дня назад."Принесли ему минеральной воды, его любимые пирожные –корзиночки с кремом. На следующий день приезжала Света, и он уже не помнил, чтомы там были", – отметил .Примечательно, что Денис не только друг Александра. Сердюковна протяжении 15 лет снимает комнату в московской квартире Числова.