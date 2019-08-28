Актер идет на поправку. 54-летний Александр Числов начал
нормально питаться после десяти дней голодовки.
Актер идет на поправку. 54-летний Александр Числов начал
нормально питаться после десяти дней голодовки.
На днях на телеканале "Россия 1" вышел очередной выпуск
программы "Прямой эфир". Актер Денис Сердюков, который, к слову, известен тем,
что был любовником Ирины Цывиной, поведал, что его друг и коллега Александр
Числов нуждается в помощи.
У Числова проявляются признаки психического расстройства. Александр
десять дней ничего не ел, похудел и потерял возможность ходить. 54-летний актер
объявил голодовку, так как думал, что его отравят.
После бурного обсуждения у Малахова стало ясно, что Числову
помогут. Заботу о больном актере взяла на себя его племянница Светлана.
Согласился ухаживать за Александром и Денис.
Сейчас Александр
Числов идет на поправку. Он лежит в больнице, за ним пристально наблюдают
медики.
"Врач сказал, что еще пять дней и могло бы случиться
непоправимое. Слава богу, мы успели. Тем не менее, он очень плох – у него
пневмония, поражение легких, и с головой не все хорошо – он заговаривается и не
всегда понимает, что происходит", – сказал журналистам .
В больнице Числова навещает племянница и Сердюков. Последний
проведывал актера три дня назад.
"Принесли ему минеральной воды, его любимые пирожные –
корзиночки с кремом. На следующий день приезжала Света, и он уже не помнил, что
мы там были", – отметил .
Примечательно, что Денис не только друг Александра. Сердюков
на протяжении 15 лет снимает комнату в московской квартире Числова.