Сотрудница организации, имевшая доступ к сейфу, воспользовалась этим и похитила денежные средства...

«Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Басманному району задержали подозреваемую в присвоении денежных средств организации», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В полицию обратился представитель одного из магазинов, расположенных в Токмаковом переулке, который заявил, что неизвестный похитил денежные средства из сейфа организации в размере 130 тысяч рублей.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции на площади Курского вокзала задержали подозреваемую – 45-летнюю приезжую женщину. Установлено, что ранее злоумышленница работала в магазине и имела доступ к сейфу. Похищенными деньгами она распорядилась по своему усмотрению.Отделением дознания ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60