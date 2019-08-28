Он сообщил, что у него похитили 112 тысяч рублей

Он сообщил, что у него похитили 112 тысяч рублейЖителя Нижегородской области обвиняют в заведомо ложном доносе о совершении преступления.Несколько месяцев назад мужчина обратился в отдел полиции, сообщив о том, что его ограбили и отобрали 112 тысяч рублей.В ходе общения с полицейскими заявитель давал неточные данные, сбивался, чем вызвал подозрения у правоохранителей в правдивости сведений. Во время повторного допроса злоумышленник признался, что грабежа не было. Свои действия мужчина мотивировал желанием посмотреть на работу полицейских Гороховецкого района.Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба регионального УМВД.