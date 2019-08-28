27 августа девушка отметила 17-летие. Внучка Никиты Михалкова выросла копией бабушки.

27 августа девушка отметила 17-летие. Внучка Никиты Михалкова вырослакопией бабушки.Супругарежиссера Татьяна Михалкова трогательно поздравила внучку Наташу на своейстранице в Instagram. При этомона опубликовала два снимка.На первомфото внучка Михалкова стоит на фоне красивого пейзажа в соломенной шляпке сраспущенными русыми волосами. На втором – вместе с бабушкой возле огромногодерева. Девушка превратилась в настоящую красавицу.По кадрамвидно, насколько Наташа стала похожа на Татьяну в молодые годы: те же стать,красота и гордая осанка. Жена Никиты Михалкова в прошлом была одной из самыхярких советских манекенщиц."Наташенька,поздравляю с 17-летием!!! Мы тебя все очень любим!!!" – написала супругарежиссера. К поздравлению внучке Михалкова присоединились и пользователисоцсети. "Фотографии супер. Поздравляем С днем рождения,счастья, мира, здоровья, любви и удачи!", "Неземной красоты девочка!!! Сднем рождения", "Потрясающие снимки!" – прокомментировали пост ТатьяныМихалковой ее подписчики.Отметим, что в детстве частофотографировалась для журналов и во время светских мероприятий со своимиродителями — Артемом и Дарьей. В последнее времяже Наташа старается не привлекать к себе лишнего внимания любопытной публики.Напомним,Наталья – дочь Артема Михалкова, родившаяся у него в первом браке. Артист и егосупруга Дарья разорвали отношения, когда девочке исполнилось 11 лет. интересуется модой и уже приняла участие в одном из дизайнерскихпоказов, а также в ряде фотосессий.