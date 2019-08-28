27 августа девушка отметила 17-летие. Внучка Никиты Михалкова выросла
копией бабушки.
27 августа девушка отметила 17-летие. Внучка Никиты Михалкова выросла
копией бабушки.
Супруга
режиссера Татьяна Михалкова трогательно поздравила внучку Наташу на своей
странице в Instagram. При этом
она опубликовала два снимка.
На первом
фото внучка Михалкова стоит на фоне красивого пейзажа в соломенной шляпке с
распущенными русыми волосами. На втором – вместе с бабушкой возле огромного
дерева. Девушка превратилась в настоящую красавицу.
По кадрам
видно, насколько Наташа стала похожа на Татьяну в молодые годы: те же стать,
красота и гордая осанка. Жена Никиты Михалкова в прошлом была одной из самых
ярких советских манекенщиц.
"Наташенька,
поздравляю с 17-летием!!! Мы тебя все очень любим!!!" – написала супруга
режиссера. К поздравлению внучке Михалкова присоединились и пользователи
соцсети. "Фотографии супер. Поздравляем С днем рождения,
счастья, мира, здоровья, любви и удачи!", "Неземной красоты девочка!!! С
днем рождения", "Потрясающие снимки!" – прокомментировали пост Татьяны
Михалковой ее подписчики.
Отметим, что в детстве часто
фотографировалась для журналов и во время светских мероприятий со своими
родителями — Артемом и Дарьей. В последнее время
же Наташа старается не привлекать к себе лишнего внимания любопытной публики.
Напомним,
Наталья – дочь Артема Михалкова, родившаяся у него в первом браке. Артист и его
супруга Дарья разорвали отношения, когда девочке исполнилось 11 лет. интересуется модой и уже приняла участие в одном из дизайнерских
показов, а также в ряде фотосессий.