Группа активистов сегодня выступила резко против планов администрации по превращению начала улицы Шагова в квартал-сад

Группа активистов сегодня выступила резко против планов администрации по превращению начала улицы Шагова в квартал-садКомплексный подход к благоустройству центральных улиц Костромы не устроил некоторых жителей. Группа активистов сегодня выступила резко против планов администрации по превращению начала улицы Шагова в квартал-сад.Первый квартал улицы Шагова в Костроме стал первым участком городских улиц, на котором решено применять комплексный подход к благоустройству. Здесь уже меняют подземные коммуникации, на очереди асфальтирование проезжей части, мощение плиткой тротуаров, обновление зеленых насаждений.«То, что предлагает администрация – это современный подход. Не предлагается все здесь выпилить и уничтожить. Предлагается заменить зеленые насаждения. Причем, это будет прекрасная улица – первый квартал – современный вид и туристы ни коим образом не пострадают», - высказала рассказала депутат городской Думы Лариса Гусарова.Как сообщили в администрации Костромы, планы по преображению квартала в центральной части города в прошлом году обсуждались общественностью. В том числе, был проведен опрос жителей именно первого квартала улицы Шагова. После этого проект благоустройства утвердили.Сейчас же группа активистов буквально блокирует работу коммунальщиков. Свою позицию они объясняют тем, что не хотят замены старых аварийных деревьев, которые представляют опасность не только для сетей электроснабжения, но и пешеходов. Люди выступают за то, чтобы оставить в первом квартале Шагова – «все, как есть».«Жители в данном случае исходят из консервативной позиции: «Давайте оставим все, как есть и мы не хотим никакие новые идеи». В принципе, это для нашей ментальности привычно. Также было и с шаговским прудом. Но жители не понимают, что в дальнейшем, выходя из своего дома, они будут получать большее эстетическое удовольствие. Гораздо будет приятнее ходить, когда вдоль улицы Шагова в первом квартале будут располагаться красивые деревья», - считает участник общественной комиссии по контролю за ремонтом дорог в Костроме Дмитрий Мехеев.Во время сегодняшней встречи общественники, которые «за» комплексное благоустройство и те, кто «против» - к единому знаменателю придти не смогли. По планам администрации, работы на Шагова должны быть завершены к концу осени.