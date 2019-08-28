В Красноярском крае обсуждают возможность возобновления пассажирского авиасообщения с Енисейском. Перелеты прекратились еще в начале 2000-х годов. Новый авиарейс Красноярск — Енисейск — Северо-Енисейск могут открыть уже в 2020 году, передает ГТРК Красноярск.

В Красноярском крае обсуждают возможность возобновления пассажирского авиасообщения с Енисейском. Перелеты прекратились еще в начале 2000-х годов. Новый авиарейс Красноярск — Енисейск — Северо-Енисейск могут открыть уже в 2020 году, передает ГТРК "Красноярск".На данный момент воздушная гавань принимает только самолеты авиалесоохраны, санавиации и ряда других ведомств. Следует отметить, что во времена СССР аэропорт Енисейска был одним их крупнейших авиаузлов в регионе.Напомним, в апреле этого года енисейский аэропорт, а также еще четыре северных авиаузла передали в собственность ФКП "Аэропорты Красноярья". Ранее глава региона Александр Усс уже говорил о том, что благодаря смене собственника появится возможность построить новые терминалы и реконструировать взлетно-посадочные полосы за счет федерального бюджета.