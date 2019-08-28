В Кремле приветствуют решение украинского суда об освобождении из-под стражи российского журналиста Кирилла Вышинского, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил при этом, что других комментариев пока нет.

В Кремле приветствуют решение украинского суда об освобождении из-под стражи российского журналиста Кирилла Вышинского. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя решение суда в Киеве. Он отметил при этом, что других комментариев пока нет.На вопрос о том, собирается ли Россия предпринимать ответные шаги, Песков ответил, что ему нечего добавить к уже сказанному про положительное отношение Кремля к освобождению Вышинского, передает РИА Новости."Определенные контакты осуществляются, больше мне добавить нечего", — уточнил он.Вышинский находился под стражей более 400 дней. Сегодня Киевский апелляционный суд решил освободить его из-под стражи под личное обязательство​​​. Журналист должен по первому требования являться в суд, сообщать об изменении своего места проживания или работы и не общаться со свидетелями. Следующее заседание суда запланировано на 16 сентября.Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил телеканалу "Россия 24", что президент Украины Владимир Зеленский должен прекратить позорное уголовное преследование Вышинского. Все дело журналиста он сравнил с ситуацией, когда дикое племя "утащило человека в джунгли и думает — либо его съесть, либо обменять на что-то"."Кирилл верит в то, что он сможет доказать свою невиновность в суде, но я здесь не совпадаю с Кириллом, и считаю, что решение может быть только политическим — его может принять только президент Зеленский, прекратив вообще это позорное уголовное преследование и признав все дело неправомерным, юридически ничтожным и перевернув эту позорную для страны страницу", — сказал Киселев.Освобождение Вышинского прокомментировала также главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Она назвала его человеком "удивительного мужества, удивительной цельности, стержня и стойкости". По ее словам, любому нормальному человеку, очевидно, что Вышинский не сделал ничего, что заслуживало бы его ареста. Она пообещала устроить вечеринку по поводу освобождения Вышинского.