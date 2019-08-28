Столкнулось сразу пять транспортных средств

Столкнулось сразу пять транспортных средствДнем 28 августа на пересечении улиц Мира и Октябрьский проспект произошло ДТП с участием 5-5-ти транспортных средств. Пострадали 5 человек, в том числе 16-летняя девушка.Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, водитель автомобиля «Форд», двигаясь по улице Мира на красный свет, столкнулся с машиной «Хендай», которая ехала по Октябрьскому проспекту. От удара «Форд» вылетел на «встречку», где столкнулся с автомобилем «Мерседес», после чего последний столкнулся с двумя автомобилями - «Ниссан» и «Лада».