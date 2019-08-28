Хотел помочь соседям, а нарвался на штраф: в поселке Кленово (Новая Москва) местный житель самовольно организовал пешеходный переход. Он нарисовал зебру обычной краской на участке, где дорогу постоянно перебегают пешеходы.

Хотел помочь соседям, а нарвался на штраф: в поселке Кленово (Новая Москва) местный житель самовольно организовал пешеходный переход. Он нарисовал зебру обычной краской на участке, где дорогу постоянно перебегают пешеходы. Но художника прямо за работой поймали полицейские.Мужчина объяснил, что просто хотел обеспечить людям безопасность. Помимо разметки активист собирался установить и самодельный дорожный знак."Хотели поставить вот здесь, чтобы пешеходный переход был. Здесь ходят дети, бабушки, дедушки, инвалиды, а пешеходного перехода нет. Вот мы решили сами его сделать. Сами купили на свои деньги краску. Мне людей просто жалко, я хотел помочь людям", — рассказывает Андрей Коротков, житель поселка Кленово.По словам местных жителей, зебра действительно нужна. В поселке всего один переход, который соединяет жилые дома с магазином.Но с точки зрения закона нанесение самовольной разметки — это нарушение, за которое полагается штраф 500 рублей. И нужно было сделать всё по правилам."Жители могут сами обратится к нам для того, чтобы организовать пешеходный переход там, где они считают необходимым. Сделать это можно несколькими способами. Можно написать обращение на единый транспортный портал, можно обратится в любые соцсети ЦОДД, также мы постоянно организовываем встречи с жителями, куда любой желающий может записаться, прийти и устно озвучить свою просьбу. Потом мы проработаем это предложение", — объясняет Анастасия Писарь, руководитель пресс-службы ЦОДД правительства Москвы.В итоге пока на дороге осталась только наполовину нарисованная зебра. Правда, водители все равно начали там притормаживать.