Пензенцы смогут изучить редчайшие рукописные свитки 17 века. В областном архиве начали оцифровку уникальных документов. Местные ученые и краеведы собирали их еще перед революцией, после чего вся коллекция была передана на хранение в госархив, передает ГТРК Пенза.

Пензенцы смогут изучить редчайшие рукописные свитки 17 века. В областном архиве начали оцифровку уникальных документов. Местные ученые и краеведы собирали их еще перед революцией, после чего вся коллекция была передана на хранение в госархив, передает ГТРК "Пенза".Пока специалисты только догадываются о чем здесь идет речь, по отдельным словам. Содержание рукописей будет расшифровано после оцифровки. В редчайших экземплярах использован скорописный тип письма, поэтому прочесть их смогут только эксперты в области палеографии. К некоторым из них осталась аннотация, которая была сделана уже в современности."Здесь говорится о том, что труд принадлежит пензенской учетной архивной комиссии и далее свиток содержит краткую аннотацию из указа царя Петра Первого о беглых крепостных. Некоторые документы, конечно, аннотированы, но часть нуждается дальнейшей аннотации", — рассказала начальник отдела научно-справочного аппарата и информационно-поисковых систем Госархива области Светлана Беляева.Пензенские архивисты отметили, что документы, на удивление, очень хорошо сохранились. Почти со времени основания Пензы чернила не потеряли яркость, а бумага осталась крепкой. В то время как архивные документы начала 20 века часто бывают сложны для изучения из-за того, что текст разобрать очень трудно.Свитками допетровские документы называют из-за того, что в пензенском архиве они хранятся в свернутом виде. Длина такого экземпляра может достигать пяти метров. Поэтому перед оцифровкой их нужно подготовить. "У этого документа, например, оборваны края. И для сканирования его необходимо специально подготовить, распрямить", — пояснила специалист.Рукописи разглаживаются, расправляются и только после этого их отправляют в отдел для перевода в электронный вид. "Кладем свиток на рабочую поверхность, выставляем нужные параметры в меню сканера и указываем архивный шифр. У нас он обозначен на обратной стороне документов. Указаны фонд, номер описи и дела", — сообщила ведущий архивист Госархива Пензенской области Олеся Угаркина.На сканирование одного листа уходит от пяти до семи минут. Процесс можно назвать трудоемким. В этот момент на экране можно рассмотреть текст в увеличенном виде. "Написание одних и тех же букв в тексте могло быть разным. Использовали и подстрочные, и надстрочные буквы, для сокращения количества строк в документе. Кроме того, пользовались и сокращениями слов, как это делалось в церковно-славянском языке. Иногда текст записывался одним словом, поэтому не имея определенных знаний, определись количество слов в предложении почти невозможно", — отметил главный методист Госархива Пензенской области Максим Буряков.Эксперты уже перевели в цифру более чем десяток древних документов. "По отношению к данным свиткам установлен особый режим хранения. Это значит, что только несколько человек из всего архива имеют к ним доступ. Так как по законодательству ценные архивные документы могут выдаваться только по особому разрешению директора, а контролировать этот процесс должен ответственный сотрудник. Из-за этого для специалистов, способных их расшифровать, свитки были практически недоступны", — уточнила методист.В ближайшее время доступ к электронным копиям этих документов получат все зарегистрированные пользователи Автоматизированной информационной системы. Сервис размещен на официальном сайте Государственного архива Пензенской области.