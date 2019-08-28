Однако руководители муниципалитета своевременно не рассказали об этом в департамент образования

Однако руководители муниципалитета своевременно не рассказали об этом в департамент образованияГубернатор Владимирской области Владимир Сипягин провёл экстренное совещание, на котором обсудили ситуацию, связанную с обрушением части кровли и потолка в актовом зале школы Гусь-Хрустального.Глава региона отметил, что авария в учебном заведении произошла ещё несколько дней назад - 18 августа. Однако руководители муниципалитета своевременно не рассказали об этом в департамент образования.Участники совещания предложили законсервировать часть здания, где нужен ремонт, а в другой части — 2-го сентября начать учебный год. Но Владимир Сипягин категорически не согласился с этим вариантом, подчеркнув, что безопасность школьников — превыше всего.Специальная комиссия должна принять оперативное решение по выходу из сложившейся ситуации. Специалисты обследуют здание школы, встретятся с родителями и преподавателями.О проблемах с протекающей кровлей говорили ещё в прошлом году. Однако меры со стороны администрации Гусь-Хрустального никто не принял. Помимо этого, ситуацию с ремонтом 3-этажного здания, которое построили в 1938 году, осложняло то, что школа с 1998 года имеет статус памятника регионального значения. Поэтому здесь невозможно провести ремонт без специального проекта, выполнить его может только организация с соответствующей лицензией.