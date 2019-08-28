В Тулуне сотрудники МЧС спасли замурованную в люке под землей собаку. Об этом сообщает ГТРК Иркутск.

В Тулуне сотрудники МЧС спасли замурованную в люке под землей собаку. Об этом сообщает ГТРК "Иркутск".В процессе разбора завалов рабочие с помощью бульдозера сняли земляной слой, под которым располагался коллектор. Оттуда стали доноситься стоны собаки. Сколько времени животное провело под землей — можно только догадываться. Вероятнее всего, в люк собака угодила еще во время паводка.Спасатели освободили измученное животное из заточения. Собака была в сильном истощении, и практически не могла удержаться на лапах. В настоящий момент ее передали ветеринарам.