В полицию обратился 69-летний москвич с сообщением о том, что от подъезда одного из домов в Несвижском переулке неизвестный похитил его самокат...

Сотрудники Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Хамовники задержали мужчину, подозреваемого в краже самоката у пожилого мужчины.В полицию обратился 69-летний москвич. Он сообщил, что от подъезда одного из домов в Несвижском переулке неизвестный похитил его самокат.В ходе патрулирования территории сотрудники полиции недалеко от места происшествия задержали подозреваемого – 52-летнего жителя столицы. У злоумышленника изъят находившийся при нем самокат и возвращен владельцу.Полицейские установили причастность задержанного гражданина к аналогичным противоправным деяниям. Так, в одном из домов на Зубовской улице он похитил из подъезда велосипед, принадлежащий 39-летней москвичке, после чего скрылся. На улице Усачева мужчина похитил из подъезда одного из домов спортивный велосипед, принадлежащий 40-летнему москвичу. В дальнейшем злоумышленник сбывал похищенные транспортные средства, а вырученными деньгами распоряжался по своему усмотрению.Отделением дознания и следственным отделом ОМВД России по району Хамовники возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60