Власти Риги решили привлечь подростков к проверке магазинов на предмет соблюдения запрета на продажу алкоголя несовершеннолетним. Предполагается, что молодые люди будут участвовать в контрольных закупках спиртного, а в награду получат бесплатные билеты в кино.

Власти Риги решили привлечь подростков к проверке магазинов на предмет соблюдения запрета на продажу алкоголя несовершеннолетним. Предполагается, что молодые люди будут участвовать в контрольных закупках спиртного, а в награду получат бесплатные билеты в кино.Указывается, что добровольным контролерам должно быть от 15 до 18 лет, и выглядеть они должны на свой возраст. Кроме того, их родители должны дать согласие на участие своих детей в таких проверках, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.По данным Минздрава Латвии, от алкогольной зависимости страдает 12 процентов населения страны, а годовое потребление чистого алкоголя на одного жителя в возрасте от 15 лет составило в 2018 году 13,2 литра — это больше, что в среднем по Европе. В связи с этим в июле в Латвии была полностью запрещена реклама алкоголя в СМИ и Интернете.