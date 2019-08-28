Это позволит оптимизировать работу и сократить издержки производства

Это позволит оптимизировать работу и сократить издержки производстваГосударственное унитарное предприятие 33-го региона – Головной проектный институт «Владимиргражданпроект» ждет реорганизация. В частности, к нему присоединяют государственное унитарное предприятие – Проектный институт «Владкоммунпроект» жилищно-коммунального хозяйства области. Соответствующее постановление подписал глава региона Владимир Сипягин.Основные виды деятельности двух предприятий, которые находятся в госсобственности Владимирской области, сосредоточены в области архитектуры. Их объединение позволит оптимизировать работу и сократить издержки производства.