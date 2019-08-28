Злоумышленник проникал в квартиры потерпевших под предлогом установки фильтров для воды.

В июле текущего года в дежурную часть УМВД России по городу Владимиру поступило заявление от 85-летнего местного жителя, сообщившего, что из его квартиры пропали денежные средства. Полицейским пенсионер рассказал, что в его квартиру приходил неизвестный мужчина, который установил фильтр для очистки воды, попросив в качестве оплаты 10 000 рублей.Потерпевший в присутствии неизвестного достал указанную сумму из шкафа, в котором хранились накопления. После того, как незнакомец покинул квартиру, дедушка обнаружил пропажу оставшихся 110 000 рублей.По данному факту Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).После поступившего сообщения сотрудники уголовного розыска провели комплекс мероприятий, в том числе, опросили возможных свидетелей и изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в подъезде дома.У результате проведенной работы личность подозреваемого установили. Злоумышленник, 36-летний уроженец города Кольчугино, был задержан на территории областного центра и сознался в содеянном, пояснив, что деньги потратил на собственные нужды.В настоящее время установлено ещё два эпизода противоправной деятельности фигуранта.Под предлогом установки фильтров для очистки воды подозреваемый проник в квартиру 95-летней местной жительницы, откуда похитил 200 000 рублей, и в жилище 85-летнего пенсионера, откуда впоследствии пропали 18 000 рублей.По всем фактам следователями полиции возбуждены уголовные дела, которые в настоящее время расследуются.Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.