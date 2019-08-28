Он совершил как минимум три преступления
Он совершил как минимум три преступления
В июле этого года в дежурную часть полиции поступило заявление от 85-летнего жителя Владимира, сообщившего, что из его квартиры пропали деньги. Правоохранителям пенсионер рассказал, что в его квартиру приходил неизвестный мужчина, который устанавливал фильтр для очистки воды, попросив в качестве оплаты 10 тысяч рублей.
Потерпевший в присутствии мужчины достал указанную сумму из шкафа, в котором хранились сбережения. После того, как незнакомец ушел, дедушка обнаружил пропажу оставшихся 110 тысяч рублей.
Полицейские установили личность подозреваемого. Злоумышленника, 36-летнего уроженца Кольчугино, задержали, он во всем признался, пояснив, что деньги успел потратить на собственные нужды.
Оказалось, это не первое его преступление. Под предлогом установки фильтров для очистки воды подозреваемый проник в квартиру 95-летней бабушки, откуда украл 200 тысяч рублей, и домой к 85-летнему пенсионеру, откуда впоследствии пропали 18 тысяч рублей.
Мужчину заключили под стражу, сообщает пресс-служба регионального УМВД.