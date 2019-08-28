Он совершил как минимум три преступления

Он совершил как минимум три преступленияВ июле этого года в дежурную часть полиции поступило заявление от 85-летнего жителя Владимира, сообщившего, что из его квартиры пропали деньги. Правоохранителям пенсионер рассказал, что в его квартиру приходил неизвестный мужчина, который устанавливал фильтр для очистки воды, попросив в качестве оплаты 10 тысяч рублей.Потерпевший в присутствии мужчины достал указанную сумму из шкафа, в котором хранились сбережения. После того, как незнакомец ушел, дедушка обнаружил пропажу оставшихся 110 тысяч рублей.Полицейские установили личность подозреваемого. Злоумышленника, 36-летнего уроженца Кольчугино, задержали, он во всем признался, пояснив, что деньги успел потратить на собственные нужды.Оказалось, это не первое его преступление. Под предлогом установки фильтров для очистки воды подозреваемый проник в квартиру 95-летней бабушки, откуда украл 200 тысяч рублей, и домой к 85-летнему пенсионеру, откуда впоследствии пропали 18 тысяч рублей.Мужчину заключили под стражу, сообщает пресс-служба регионального УМВД.