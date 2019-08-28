Производителя наказали штрафом в 100 тысяч рублей

Производителя наказали штрафом в 100 тысяч рублейНарушение обнаружили специалисты регионального Роспотребнадзора в ходе плановой проверки детского сада №8. Взяв пробы сливочного масла «Крестьянское», они пришли к выводу, что данный продукт не соответствует требованиям технического регламента.Как объяснили специалисты, сами по себе кисломолочные продукты тем и полезны, что включают в свой состав больше двух сотен полезных органических веществ. За счёт этого свойства для детей и пожилых людей «молочка» особенно важна. Потому детям и дают эти продукты в садах и школах, и никакие заменители не могут повторить полезных качеств молочной продукции.В результате на изготовителя масла – ООО «Вязниковский Молочный Край», возбудили дело об административном правонарушении. Производителя наказали штрафом в 100 тысяч рублей.