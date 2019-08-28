Женщина рассказала, что считала бабушку виноватой в неустроенности своей личной жизни, что и стало причиной ссоры

Женщина рассказала, что считала бабушку виноватой в неустроенности своей личной жизни, что и стало причиной ссорыЖительницу Владимира подозревают в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.Женщина жила с бабушкой, не работала, злоупотребляла алкоголем, жила на пенсию родственницы.25 августа женщина спровоцировала конфликт с пенсионеркой, избила ее. Соседи, слышавшие крики бабушки, вызвали полицию, но пострадавшая, жалея внучку, сослалась на семейную ссору.Вечером состояние здоровья бабушки резко ухудшилось. При участии соседей к пострадавшей приехали врачи «скорой помощи».26 августа в отделении реанимации 82-летняя пенсионерка умерла.На первом допросе женщина рассказала, что считала бабушку виноватой в неустроенности своей личной жизни, что и стало причиной ссоры.Расследование продолжается.