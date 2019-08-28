Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер вновь высказался о возвращении России в G8. В интервью украинскому телеканалу Прямой он заявил, что Россию исключили из G8 из-за Крыма. Возвращение России в G8, по его мнению, возможно только после ухода из Крыма.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в очередной раз высказался о возвращении России в G8. В интервью украинскому телеканалу "Прямой" он заявил, что Россию исключили из G8 из-за Крыма. Возвращение России в G8, по его мнению, возможно только после ухода из Крыма.Крым и Севастополь вернулись в состав России после проведенного там референдума в марте 2014 года. На нем подавляющее большинство крымчан и севастопольцев высказались за возвращение в Россию. Президент России Владимир Путин заявил после этого, что вопрос о Крыме закрыт окончательно. Украина, где в феврале 2014 года произошел государственный переворот, до сих пор считает Крым своей территорией, напоминает РИА Новости.В 2014 году Россия должна была принимать саммит G8. Однако лидеры семи стран собрались без Путина в Брюсселе в формате G7. Между тем, президент США Дональд Трамп на саммите G7 во французском Бирритце констатировал, что имеет смысл обсуждать мировые вопросы с Россией. Он предложил вернуться к формату G8. Консенсуса в вопросе восстановления формата G8 нет: президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Синдзо Абэ идею Трампа поддержали, а канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон – нет. Меркель связала возвращение России за общий стол с успехами в урегулировании ситуации на Украине.Между тем, Госсекретарь Майк Помпео со своей стороны подтвердил, что администрация США будет работать над возвращением России в G7, как хочет Трамп.Президент Владимир Путин не исключает возобновление формата G8. Он подчеркнул, что всегда ждет в России всех лидеров стран. Он добавил, что не Россия была инициатором прекращения работы в формате G8.Дональд Трамп пока не знает, как прореагирует глава российского государства на приглашение на саммит G7 в США в 2020 году. "Он гордый парень", — заметил президент США.