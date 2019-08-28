Балерина
в очередной раз оскандалилась из-за своего поста в Instagram. Анастасия Волочкова опубликовала в Stories мангал с шашлыками, сравнив его с Вечным огнем.
Балерина
в очередной раз оскандалилась из-за своего поста в Instagram. Анастасия Волочкова опубликовала в Stories мангал с шашлыками, сравнив его с Вечным огнем.
"Опять эти перепела прилетели к
нам. Вы знаете, но я же все равно ем свое. Вот эти салата листики там, огурчики,
помидорчики. Меня все равно откормить не удастся", – подписала кадры
знаменитость. О том, как отреагировали на публикацию подписчики Анастасии Волочковой,
сказать сложно, поскольку она заблокировала комментарии.
Можно справедливо предположить, что реакция
фолловеров была бы неоднозначной. На ситуацию отреагировал депутат Виталий
Милонов, который предложил наказать балерину за глупую выходку.
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