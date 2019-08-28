Балерина в очередной раз оскандалилась из-за своего поста в Instagram. Анастасия Волочкова опубликовала в Stories мангал с шашлыками, сравнив его с Вечным огнем.

Балеринав очередной раз оскандалилась из-за своего поста в Instagram. Анастасия Волочкова опубликовала в Stories мангал с шашлыками, сравнив его с Вечным огнем."Опять эти перепела прилетели кнам. Вы знаете, но я же все равно ем свое. Вот эти салата листики там, огурчики,помидорчики. Меня все равно откормить не удастся", – подписала кадрызнаменитость. О том, как отреагировали на публикацию подписчики Анастасии Волочковой,сказать сложно, поскольку она заблокировала комментарии.Можно справедливо предположить, что реакцияфолловеров была бы неоднозначной. На ситуацию отреагировал депутат ВиталийМилонов, который предложил наказать балерину за глупую выходку.Материал дополняется