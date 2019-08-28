Специальным гостем третьего конкурсного дня Новой волны стала София Ротару. Возглавляющий смотр Игорь Крутой до последнего держал кулаки, чтобы визит хуторянки не сорвался.

Специальным гостем третьего конкурсного дня "Новой волны" стала София Ротару. Возглавляющий смотр Игорь Крутой до последнего держал кулаки, чтобы визит "хуторянки" не сорвался.Песен на музыку Игоря Крутого в репертуаре Софии Ротару не так много – "Соло для планеты с оркестром" да "Белые ландыши". Но дружат они много лет, поэтому отказать композитору и не приехать на его конкурс "Новая волна", который в эти дни проходит в Сочи, народная артистка Украины не смогла.В Олимпийскую столицу России на день премьер Ротару привезла новую композицию "Вечные небеса". Правда, от репетиции, в отличие от Игоря Николаева, Ларисы Долиной или Сергея Лазарева, категорически отказалась. На сцену под запись ее песни вышел только балет.Зато вечером сочинский зал очень тепло приветствовал Героя Украины. София Михайловна довольно давно не выступала в России. Боялась, что воинственно настроенные земляки ее не поймут и осудят.Но Игорю Крутому удалось ее уговорить приехать, несмотря на то, что из Киева в Сочи нет прямых рейсов и надо делать пересадку в Стамбуле или Минске.Вообще, представителей Незалежной на нынешней "Новой волне" много – Таисия Повалий, Светлана Лобода, Ани Лорак. В конкурсе участвует Taras и дуэт ANNA MARIA. Последних, кстати, снова подвергли критике на родине, как и весной, когда не позволили представлять страну на "Евровидении". Мол, оставайтесь в России, где вам рады.Председатель жюри Игорь Крутой в заметил, что музыка вне политики. И ему совершенно неважно, кто и за кого. Важен только талант. "Я считаю, что это маразм – травить артистов за то, что они где-то выступают. Музыка интернациональна по своей сути. Независимо от того, что происходит между странами на политическом уровне. Артисты здесь ни при чем. В конце концов, они для людей поют", – заявил он в интервью "АиФ".Что касается Ротару, то ее можно понять. Основной ее рынок и зритель в России. Тут больше состоятельных людей, концертных залов. Было бы глупо плевать в колодец, из которого пьешь. Ее появление на "Новой волне" вполне можно считать возвращением в нашу страну после вынужденной паузы.