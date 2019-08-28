Песня Белые розы Димы Билана – главный танцевальный хит этого лета. Вот и на конкурсе Новая волна в Сочи он представил именно ее. После репетиции с артистом встретился корреспондент Дни.ру.

Песня "Белые розы" Димы Билана – главный танцевальный хит этого лета. Вот и на конкурсе "Новая волна" в Сочи он представил именно ее. После репетиции с артистом встретился корреспондент "Дни.ру".Корреспондент "Дни.Ру" поинтересовался у Димы Билана, чем тот собирается заниматься на пенсии. "Не знаю, доживу я до нее или нет, – вздохнул 37-летний артист. – Ведь еще недавно я был в диком ужасе и думал: "Все, приплыла лодка!""Я серьезно болел, – пояснил певец. – Вначале сломал ногу. Потом у меня приключилось воспаление легких. Словом, полтора-два года выдалось очень тяжелых – даже приходилось прерывать гастрольный тур"."Сейчас я очень счастлив, что снова в музыке, – продолжает певец. Для меня это самое важное. А что будет дальше – покажет время".Приехав на "Новую волну", Билан успел съездить поработать и отдохнуть в Геленджик. "Замечательный мужик меня вывез в Геленджик", – пошутил он строчкой из известной песни. "Лес, воздух озеро – такая красота! – радуется Дима. – Набрался там сил, вдохновился. А вот в Сочи мне не удалось ни в море поплавать, ни даже в бассейне".Диму можно понять – толпы фанатов не дали бы ему отдохнуть, и нега превратилась бы в ад. Такова планида артиста.