Артистка Евгения Добровольская стала гостьей шоумена Бориса Корчевникова. В студии программы Судьба человека знаменитость раскрыла причины развода с коллегой по цеху Михаилом Ефремовым.

Артистка Евгения Добровольская стала гостьей шоумена БорисаКорчевникова. В студии программы "Судьба человека" знаменитость раскрыла причиныразвода с коллегой по цеху Михаилом Ефремовым.Брак артистов продлился семь лет. Вскоре после свадьбы,которая, к слову, была довольно специфичной: невеста была без подвенечногоплатья, а жених – без передних зубов, у Михаила Ефремова и Евгении Добровольскойродился сын Николай.По словам Добровольской, Ефремов не хотел ребенка, он не былготов ответственности и переменам в жизни. Отцом артист оказался посредственным– малышом занимался мало. Николай в раннем детстве был болезненным, первые месяцыродительства оказались очень тяжелыми."У Николаши была астма, такая же врожденная, как у Миши, и, пока не нашли врача, первые два года мы вообще не спали. Потому что ребенокзадыхался и его надо было держать вертикально. Мы его по очереди носили наруках каждую ночь", – рассказала Добровольская в студии "Судьба человека".Свекровь Евгении – актриса Алла Покровская – активно участвовалав воспитании внука. По словам Добровольской, она хорошо общалась с матерью мужа."Это больно такое услышать. Вы хотите ребенка, а он нет", – возмутился безразличию артиста ведущий программы Борис Корчевников. "Если ковсему относиться так серьезно, то можно сдохнуть. Я самодостаточный человек", -ответила Евгения.Главной причиной развода Ефремова и Добровольской многиесчитают измены, якобы актер параллельно крутил роман с артисткой КсениейКачалиной. Однако в сегодняшнем выпуске ток-шоу Евгенияопровергла эти домыслы. Знаменитость подчеркнула, что в браке с нейМихаил Ефремов не пил."Измен не было, мы просто расстались, все, что случилось,случилось потом. У нас была договоренность, что мы не изменяем, иначе нет смысла",– отметила артистка.Добровольская добавила, что отсутствие совместно нажитогоимущества сыграло им на руку: процесс расставания оказался менее болезненным.Супруги освободили съемную квартиру и разошлись в разные стороны."У нас была репетиция развода, после которой мы поняли, чтоне готовы жить отдельно и как-то друг без друга существовать. А потом уже как-тоутвердились в той мысли, что пора расходиться. Он просто перестал бояться меняпотерять. Когда отрезается по чуть-чуть, а мы по чуть-чуть отрезали отношениямежду нами, вот они разрезались и все. У нас было сто долларов и машина "Нива".Он взял сто долларов, а я машину "Ниву", и мы разъехались", – рассказалаЕвгения Добровольская в эфире ток-шоу .