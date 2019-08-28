Артистка Евгения Добровольская стала гостьей шоумена Бориса
Корчевникова. В студии программы Судьба человека знаменитость раскрыла причины
развода с коллегой по цеху Михаилом Ефремовым.
Артистка Евгения Добровольская стала гостьей шоумена Бориса
Корчевникова. В студии программы "Судьба человека" знаменитость раскрыла причины
развода с коллегой по цеху Михаилом Ефремовым.
Брак артистов продлился семь лет. Вскоре после свадьбы,
которая, к слову, была довольно специфичной: невеста была без подвенечного
платья, а жених – без передних зубов, у Михаила Ефремова и Евгении Добровольской
родился сын Николай.
По словам Добровольской, Ефремов не хотел ребенка, он не был
готов ответственности и переменам в жизни. Отцом артист оказался посредственным
– малышом занимался мало. Николай в раннем детстве был болезненным, первые месяцы
родительства оказались очень тяжелыми.
"У Николаши была астма, такая же врожденная, как у Миши, и, пока не нашли врача, первые два года мы вообще не спали. Потому что ребенок
задыхался и его надо было держать вертикально. Мы его по очереди носили на
руках каждую ночь", – рассказала Добровольская в студии "Судьба человека".
Свекровь Евгении – актриса Алла Покровская – активно участвовала
в воспитании внука. По словам Добровольской, она хорошо общалась с матерью мужа.
"Это больно такое услышать. Вы хотите ребенка, а он нет", – возмутился безразличию артиста ведущий программы Борис Корчевников. "Если ко
всему относиться так серьезно, то можно сдохнуть. Я самодостаточный человек", -
ответила Евгения.
Главной причиной развода Ефремова и Добровольской многие
считают измены, якобы актер параллельно крутил роман с артисткой Ксенией
Качалиной. Однако в сегодняшнем выпуске ток-шоу Евгения
опровергла эти домыслы. Знаменитость подчеркнула, что в браке с ней
Михаил Ефремов не пил.
"Измен не было, мы просто расстались, все, что случилось,
случилось потом. У нас была договоренность, что мы не изменяем, иначе нет смысла",
– отметила артистка.
Добровольская добавила, что отсутствие совместно нажитого
имущества сыграло им на руку: процесс расставания оказался менее болезненным.
Супруги освободили съемную квартиру и разошлись в разные стороны.
"У нас была репетиция развода, после которой мы поняли, что
не готовы жить отдельно и как-то друг без друга существовать. А потом уже как-то
утвердились в той мысли, что пора расходиться. Он просто перестал бояться меня
потерять. Когда отрезается по чуть-чуть, а мы по чуть-чуть отрезали отношения
между нами, вот они разрезались и все. У нас было сто долларов и машина "Нива".
Он взял сто долларов, а я машину "Ниву", и мы разъехались", – рассказала
Евгения Добровольская в эфире ток-шоу .