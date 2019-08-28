Все тайное рано или поздно становится явным. Эксперту было достаточно задать лишь два вопроса, чтобы еще до получения ответов раскрыть жуткий заговор. Как оказалось, следственная группа умышленно скрывает важные подробности крушения печально известного малайзийского Боинга МН17.

Все тайное рано или поздно становится явным. Эксперту было достаточно задать лишь два вопроса, чтобы еще до получения ответов раскрыть жуткий заговор. Как оказалось, следственная группа умышленно скрывает важные подробности крушения печально известного малайзийского "Боинга" МН17.Трагедия над Донбассом произошла 17 июля 2014 года, однако, несмотря на такую давность событий, споры по ней все еще не утихают. Напомним, тогда при крушении пассажирского лайнера погибли 298 человек – пассажиры и экипаж самолета. В 2018 году Нидерланды и Австралия официально попытались обвинить Россию в произошедшем.Как телеканал Царьград, неудобные для следствия вопросы задал эксперт Высшей школы экономики и политолог Андрей Суздальцев. Он поинтересовался личностью украинского диспетчера, отдавшего борту приказ на снижение, а после и тем, куда подевался сам сотрудник.Официальная следственная комиссия не смогла дать ответы на эти вопросы, которые пролили бы свет на причины катастрофы. Меж тем, речь идет именно о том человеке, который подставил самолет под удар и приказал ему спуститься ровно на ту высоту, до которой долетает заряд "Бука".Напомним, что в сентябре 2018 года Министерство обороны РФ опубликовало аудиозапись переговоров украинских военнослужащих, в которой говорилось о крушении Boeing-777-200. Позже стало известно, что ракета, уничтожившая лайнер, находилась на вооружении у подразделения украинской ПВО под Тернополем.