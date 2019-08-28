Полиция обезвредила организованную группу, подозреваемую в мошенничестве. Задержаны и заключены под стражу 15 человек. По данным следствия, фигуранты дела действовали в Московском регионе и в Волгограде.

Полиция обезвредила организованную группу, подозреваемую в мошенничестве. Задержаны и заключены под стражу 15 человек. По данным следствия, фигуранты дела действовали в Московском регионе и в Волгограде.Они размещали в интернете объявления о продаже автозапчастей, а центры обработки вызовов открывали на съемных квартирах. С клиентов требовали предоплату — как минимум половину от стоимости товара. После получения денег подозреваемые переставали отвечать на звонки.Задержание провели сотрудники главного управления уголовного розыска вместе с коллегами из Чувашии, Волгоградской и Саратовской областей."В результате крупномасштабной операции… сотрудниками полиции задержаны 14 участников группы – граждане России и государств ближнего зарубежья, а также предполагаемый организатор. При обысках обнаружены и изъяты банковские карты, бухгалтерская документация, электронные носители информации, телефоны и компьютеры ", — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.