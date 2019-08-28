Выяснилось, что телеведущий ездит на Bentley со скрученным пробегом. Сотрудники Avtocod.ru решили проверить историю этого авто и обнаружили, что вместо оригинала ПТС выдан дубликат.

Выяснилось, что телеведущий ездитна Bentley со скрученным пробегом. Сотрудники Avtocod.ru решили проверить историю этого авто и обнаружили, что вместооригинала ПТС выдан дубликат.Один из самых дорогих комиковстраны Максим Галкин выбирает себе не менее дешевые автомобили. Как пишут СМИ,у Аллы Пугачевой с юмористом имеется большой гараж. Однако самому шоуменупринадлежат в нем всего три машины.Первая – Maybach S-класса 222 черного цвета – стоитпорядка десяти миллионов рублей. Разгоняется она до ста километров в час за пятьсекунд. Ходят слухи, что это авто Максим Галкин любит больше всего. Второйавтомобиль – тоже марки Mercedes, только SL-серии и глянцевого цвета.Стоит чуть меньше предыдущего на пару миллионов. Ну, а на третьей и самой староймашине – Bentley Arnage RL седан 2006 года шоумен передвигается чаще всего.Поговаривали, что на нейне раз попадал в ДТП, а затем тратил немалые суммы на ремонт. Что бы там неговорили, официально ни одного происшествия с участием Bentley комика непроисходило. Кроме того, ни разу даже не рассчитывалась стоимость ремонтныхработ. Зато скручен пробег и нет оригинала ПТС, а выдан дубликат.В 2017 году у авто был зафиксирован пробег 170 тысяч километров. Авот уже в 2018 году стал на 9700 километров меньше. Был ли смысл комикускручивать пробег, намеренный ли это обман, или ошибка в диагностической карте?В любом случае, факт не может не позабавить.А вообще, для 16-летней машины отчет очень даже неплох. За времяэксплуатации авто проехало немало и выглядит вполне прилично.