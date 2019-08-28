Выяснилось, что телеведущий ездит
на Bentley со скрученным пробегом. Сотрудники Avtocod.ru решили проверить историю этого авто и обнаружили, что вместо
оригинала ПТС выдан дубликат.
Выяснилось, что телеведущий ездит
на Bentley со скрученным пробегом. Сотрудники Avtocod.ru решили проверить историю этого авто и обнаружили, что вместо
оригинала ПТС выдан дубликат.
Один из самых дорогих комиков
страны Максим Галкин выбирает себе не менее дешевые автомобили. Как пишут СМИ,
у Аллы Пугачевой с юмористом имеется большой гараж. Однако самому шоумену
принадлежат в нем всего три машины.
Первая – Maybach S-класса 222 черного цвета – стоит
порядка десяти миллионов рублей. Разгоняется она до ста километров в час за пять
секунд. Ходят слухи, что это авто Максим Галкин любит больше всего. Второй
автомобиль – тоже марки Mercedes, только SL-серии и глянцевого цвета.
Стоит чуть меньше предыдущего на пару миллионов. Ну, а на третьей и самой старой
машине – Bentley Arnage RL седан 2006 года шоумен передвигается чаще всего.
Поговаривали, что на ней
не раз попадал в ДТП, а затем тратил немалые суммы на ремонт. Что бы там не
говорили, официально ни одного происшествия с участием Bentley комика не
происходило. Кроме того, ни разу даже не рассчитывалась стоимость ремонтных
работ. Зато скручен пробег и нет оригинала ПТС, а выдан дубликат.
В 2017 году у авто был зафиксирован пробег 170 тысяч километров. А
вот уже в 2018 году стал на 9700 километров меньше. Был ли смысл комику
скручивать пробег, намеренный ли это обман, или ошибка в диагностической карте?
В любом случае, факт не может не позабавить.
А вообще, для 16-летней машины отчет очень даже неплох. За время
эксплуатации авто проехало немало и выглядит вполне прилично.